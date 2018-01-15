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Эксперимент по маркировке табачной продукции стартовал в РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В России стартовал эксперимент по маркировке табачных изделий. 

 С января в тестировании системы маркировки могут поучаствовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», у легальных производителей сигарет может вырасти доля рынка, а государство таким образом повысит собираемость налогов. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

В ходе эксперимента папиросы и сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix. Он будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство России не поддержало предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от входа в подъезды жилых домов.

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