Спецборт Ил-76МА с автономными медицинскими модулями

Специальный транспортный самолет Ил-76МА, оснащенный автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования, станет новейшей летающей операционной для Минобороны. Воздушное судно строится на базе Ил-76МД-90А.

Спецборт сможет не только эвакуировать раненых, но и силами экипажа оказать полноценную медпомощь на месте. Планируется, что в комплект «летающего госпиталя» войдут несколько операционных и специальный диагностический модуль. Оборудование нового самолета позволит проводить даже самые сложные операции — включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации. В настоящее время подобные машины есть только у военных США, где они получили неофициальное название «крылья ангела».

На сегодняшний день в распоряжении Минобороны РФ есть только один летающий госпиталь — Ил-76МДТ «Скальпель-МТ». Машина была создана в 1980-х годах во время войны в Афганистане для эвакуации раненых.