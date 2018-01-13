Одесские вузы остались без отопления

В нескольких вузах Одессы отменили занятия до весны. Учебу пришлось отложить из-за нехватки средств для отопления учебных корпусов. Кроме того, вузы не могут выполнить требования по освещению аудиторий. Среди закрывшихся учебных заведений: Одесская юридическая академия, Одесский национальный университет, Академия пищевых технологий.

Причина коммунальных проблем — отсутствие финансирования. В департаменте образования заявили, что университеты — автономные организации. По словам чиновников, учебный процесс — дело руководства учебных заведений.