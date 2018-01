Комедийная актриса Белла Эмберг, исполнявшая роли в «Шоу Бенни Хилла» и сериале «Доктор Кто», ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил телеканал BBC.

Незадолго до смерти Белла Эмберг сыграла в комедийном сериале In the Long Run телеканала Sky One вместе с актером Идрисом Эльбой.