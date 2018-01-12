В России введут классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Государственная дума во втором, основном чтении приняла правительственный законопроект, который предусматривает введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей територии России.

Предлагается внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Документ предусматривает поэтапное введение классификации.

«С 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц», — говорится в сопроводительных материалах.

Свидетельство о присвоении категории будет действовать три года. Кроме того, проект закона предполагает запрет на предоставление услуг без такого свидетельства.