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В России введут классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Государственная дума во втором, основном чтении приняла правительственный законопроект, который предусматривает введение обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей територии России. 

Предлагается внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Документ предусматривает поэтапное введение классификации. 

«С 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года — в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц», — говорится в сопроводительных материалах. 

Свидетельство о присвоении категории будет действовать три года. Кроме того, проект закона предполагает запрет на предоставление услуг без такого свидетельства. 

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