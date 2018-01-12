Стена одного из зданий обрушилась в Челябинской области

В городе Копейске Челябинской области произошло обрушение стены одного из зданий. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, здание было нежилым и некоторое время пустовало.

При этом под завалами могут находиться люди.

Информация о происшествии уточняется.

В декабре портал iz.ru сообщал, то в городе Юрьевце (Ивановская область) произошло обрушение стены жилого дома. В здании 1972 года постройки рухнула торцевая стена — с пятого по первый этаж. Жертв удалось избежать благодаря бдительности одного из жильцов.