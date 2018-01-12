Екатеринбургский изобретатель придумал бионический протез руки

Изобретатель из Екатеринбурга разработал бионический протез руки. Устройство сможет заменить конечности потерявшим их людям. Первый прототип уже собран, и сейчас его тестирует жительница Челябинска. Девушка даже научилась писать с помощью механической руки. Изобретатель, собравший протез, говорит, что специального образования у него нет. Талант к биомеханике Виктор обнаружил всего несколько лет назад. Повод для увлечения печальный: друг инженера потерял кисть. Протез, возможно, станет самым бюджетным в России.