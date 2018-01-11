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Сотрудники итальянских авиалиний сломали виолончель XVII века

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Сотрудники итальянских авиалиний сломали виолончель XVII века. Хозяйка инструмента, Мирна Херцог, сдала его в багаж при перелете. Приземлившись в Риме, женщина была поражена состоянием инструмента. Восстановлению виолончель с 400-летней историей не подлежит. На возмущенное письмо пассажира авиакомпания призналась, что сожалеет. При этом руководство Alitalia обвинило саму Мирну Херцог. Женщине предлагалось купить дополнительное место для инструмента. Мирна отказалась от дополнительных трат. 

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