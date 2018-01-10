Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, освобожден досрочно. Суд приговорил юношу к восьми годам лишения свободы, позже срок сократили. Сестра Семенова поблагодарила всех тех, кто не верил в вину ее брата.

История Дианы Шурыгиной стала одной из самых обсуждаемых в 2017 году. Сам Семенов своей вины не признал. Изнасиловали Диану или нет, выясняли в эфире федеральных ток-шоу. Девушку обвиняли в распущенности и лжесвидетельстве.

Поведение Шурыгиной в телеэфире породило волну интернет-мемов. В сети у девушки появились сотни тысяч поклонников и недоброжелателей. Интернет-активность и образ жизни Шурыгиной у многих вызывали возмущение. 17-летняя девушка не является образцом морали и нравственности. Скандалы продолжают сопровождать Диану и вне студийных павильонов.