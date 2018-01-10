Семью обязали замуровать окна в доме в Якутске

В Якутске судебный спор между соседями завершился странным решением. Многодетную семью обязали замуровать окна в собственном доме! Якобы строение создает «угрозу жизни и здоровью». Ответчик Надежда Исакова посчитала вердикт абсурдным и предвзятым.

Жена истца работает секретарем и.о. верховного судьи республики. «Известиям» истец заявил, что не согласен с самим расположением дома.

Многие юристы указывают на нелепость судебного решения. Получается: обиженный сосед просто мстит, используя положение жены?

Семья Исаковых собирается оспорить решение в Верховном суде России.