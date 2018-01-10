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Рабочий получил ожоги при замене электрокабеля в Приамурье

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В селе Волково Амурской области произошел несчастный случай во время работ по замене электрокабеля в котельной. При включении большого вводного провода в цепи произошла вспышка, в результате которой электромонтер получил тепловой ожог руки и лица.

Глаза рабочего не пострадали, так как были защищены специальными очками. Об этом пишет asn24.ru. В течение часа пострадавший был доставлен в областную больницу. В котельной проводится проверка, причины ЧП определят в течение суток.

По данным Роструда, в стране на 18% снизилось число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. За первое полугодие 2017 года зарегистрировано почти 2 тыс. инцидентов, а в первом полугодии 2016 года — 2,44 тыс.

Ранее сообщалось, что мастер производственного участка одного из цехов Тамбовского порохового завода получила пять лет условно за нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах, что привело к гибели пяти человек.

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