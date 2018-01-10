На площадке ОЭЗ «Липецк» начали строить первый завод

На территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» приступили к закладке первого завода. Строительство ведет российский производитель средств защиты растений, компания «Шанс Энтерпрайз».

В импортозамещающий проект планируется вложить 3,3 млрд рублей. Должно быть создано 132 рабочих места. Во время реализации проекта компания планирует использовать опыт и научные достижения мировых исследовательских центров, сообщает LipetskMedia.

Сейчас ОЭЗ «Липецк» является лидеров в I национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. На территории особой экономической зоны зарегистрированы 52 компании резидентов из 16 стран. Сумма заявленных вложений в ОЭЗ Липецк уже превысила 170 млрд рублей.