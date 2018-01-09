Противоминный международный центр в Хомсе выпустил еще 90 саперов. Все обладатели дипломов — местные жители. Сирийцы выполняли как теоретические задания, так и практические. Некоторых учащихся посылали на курсы всем городом.

Каждому дипломированному саперу предстоит возвращение домой. Освобожденные населенные пункты до сих пор начинены минами. Взрывные устройства могут находиться в пустой бутылке или в фонарике.

Это уже 12-й выпуск сирийских саперов, обученных российскими военными. Вместе с дипломами вручают экипировку и миноискатели. Завтра выпускники противоминного центра отправятся на первые задания. Знания и навыки должны помочь сирийцам сделать свою страну безопасной.

