Прямой эфир

Перенесший инсульт актер Кокшенов выписан из больницы

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России актер Михаил Кокшенов, госпитализированный 17 октября с инсультом, выписан из больницы. Об этом сообщила дочь актера Алевтина.

«Да, его выписали. Он сейчас дома», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

В октябре Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу имени Пирогова с инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое, артиста поместили в реанимацию.

Как ранее сообщал портал iz.ru, актеру стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь.

Позже стало известно, что артист пошел на поправку. Как рассказала его дочь, он начал разговаривать, но курс восстановления после инсульта будет долгим.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах.

Также является кинорежиссером и сценаристом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь актера Кокшенова рассказала об улучшении его состояния
Дочь Кокшенова рассказала о курсе лечения для него

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017