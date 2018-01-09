Перенесший инсульт актер Кокшенов выписан из больницы

Народный артист России актер Михаил Кокшенов, госпитализированный 17 октября с инсультом, выписан из больницы. Об этом сообщила дочь актера Алевтина.

«Да, его выписали. Он сейчас дома», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

В октябре Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу имени Пирогова с инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое, артиста поместили в реанимацию.

Как ранее сообщал портал iz.ru, актеру стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь.

Позже стало известно, что артист пошел на поправку. Как рассказала его дочь, он начал разговаривать, но курс восстановления после инсульта будет долгим.

Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах.

Также является кинорежиссером и сценаристом.