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Археологи нашли древний банкетный зал на северо-западе Перу

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На северо-западном побережье Перу археологи нашли древние артефакты. Из-под земли вырос торжественный банкетный зал. Находка принадлежит доколумбовой цивилизации Мочика. Около 2 тыс. лет назад это место использовали представители элиты. Комплекс состоит из пяти усеченных пирамид и платформ поменьше. Археологи также нашли человеческие останки и настенные рисунки. Морские сюжеты символизируют иерархию общества Мочики. Древняя цивилизация существовала в Перу еще до инков в период между I и VIII веками. Ученые предполагают, что место специально закопали в период упадка.

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