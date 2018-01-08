Археологи нашли древний банкетный зал на северо-западе Перу

На северо-западном побережье Перу археологи нашли древние артефакты. Из-под земли вырос торжественный банкетный зал. Находка принадлежит доколумбовой цивилизации Мочика. Около 2 тыс. лет назад это место использовали представители элиты. Комплекс состоит из пяти усеченных пирамид и платформ поменьше. Археологи также нашли человеческие останки и настенные рисунки. Морские сюжеты символизируют иерархию общества Мочики. Древняя цивилизация существовала в Перу еще до инков в период между I и VIII веками. Ученые предполагают, что место специально закопали в период упадка.