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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 28 км от села Никольское (остров Беринга, Командорские острова) и в 510 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 33 км, уточняет ТАСС.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС по региону отметила, что в акватории Берингова моря было зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Жалобы от жителей региона в спасательную службу не поступали.

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