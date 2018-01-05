Ученые назвали диету, которая подходит всем

Выбирать между белками и углеводами больше не придется. Ученые из США определили лучшую в мире диету, которая подходит всем.

Питание по системе DASH давно признано лучшим при гипертонии. Идеальная диета исключает потребление сахара и насыщенных жиров. Добавьте к любимым блюдам поменьше соли – и баланс соблюден.

Предпочтение отдается овощам, фруктам, цельному зерну и постному мясу. Диетологи уверяют, что такой рацион работает лучше многих лекарств. Кроме снижения кровяного давления и холестерина, диета поможет похудеть.

По своей эффективности DASH обогнала средиземноморскую и вегетарианскую.