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«Самая волосатая девушка» в мире вышла замуж

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Фото: youtube.com
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Жительница Таиланда Супатра «Натти» Сасупфан, отмеченная книгой рекордов Гиннеса как «самая волосатая девушка» в мире, вышла замуж. Оригинальный титул она носит с 2010 года, сейчас ей 17 лет. 

Девушка страдает от редчайшего генетического заболевания — синдрома Амбра, известного под названием «болезни оборотня». Из-за этой мутации у нее обрастает волосами все лицо. За всю историю медицины зарегистровано всего 50 таких больных.

В детстве Супатра прошла лечение лазером, но оно оказалось безуспешным.

Избранник девушки — ее первая любовь, призналась она в соцсетях. На фотографиях счастливой пары Супатра запечатлена без волос на лице. Ее отец поделился секретом, что ради любви девушка решила постоянно бриться, уточняет газета Metro

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