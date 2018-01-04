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«Элеонор» атаковал Европу

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Фото: Global Look Pess/Peter Cripps
Шторм, получивший имя «Элеонор», атакует Европу. Ураганный ветер бушует во Франции, Великобритании, Ирландии и Германии. На фото: паром входит в порт Ньюхейвен во время шторма, Великобритания
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Лодку вынесло на берег пристани, Голуэй, Ирландия
Фото: REUTERS/Phil Noble
Автомобиль проезжает по затопленной дороге в Нью-Брайтоне, на побережье полуострова Виррал в Мерсисайд, Великобритания
Фото: REUTERS/Mal Langsdon
Волны на побережье Эскибьена, Бретань, Франция
Люди наблюдают за волнами в Портленде в Южном Уэльсе, Великобритания
Фото: Global Look Pess
Сотрудники полиции очищают улицу от упавшего дерева в Кельне, Германия
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Готовясь к шторму, муниципальные работники оставляют на улице мешки с песком, Голуэй, Ирландия
Фото: Global Look Pess
Начало шторма в Портрите, Корнуолл, Великобритания
Фото: Global Look Pess
Два серфера на озере Аммер во время сильного ветра с градом и дождем в Херршинге-ам-Аммерзее, Германия
Фото: Global Look Pess/Stephen Lock
Жители Брайтона на берегу во время сильного ветра, Великобритания
Фото: Global Look Pess
Дерево упавшее на грузовик, ехавший по трассе в лесу Бальк в Фельдберге, Германия
Фото: Global Look Pess/Peter Cripps
Наводнение в городе Ньюхейвен, Великобритания
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