Турист из Польши выбрался на крыло самолета в аэропорту Малаги
В аэропорту испанской Малаги произошел курьезный случай. Нетерпеливый пассажир пытался выбраться из самолета через аварийный люк.
Мужчина хотел раньше всех покинуть салон самолета. Он сумел каким-то образом сумел открыть аварийный люк и выбраться на крыло воздушного судна, пишет Daily Mail.
Нарушителем оказался 57-летний гражданин Польши. Ролик, на котором турист запечатлен на крыле самолета, разместил в соцсетях один из пассажиров:
Позднее турист был задержан сотрудниками службы безопасности аэропорта Малаги.