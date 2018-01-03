Звезды Палм-Спрингс

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В Калифорнии стартовал 29-й ежегодный международный кинофестиваль Palm Springs International Film Festival
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Фото: Getty Images/Rich Fury
Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс - один из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке, собирающий ежегодно около 135 000 участников. Фестиваль будет проходить 2 недели и покажет зрителям более 180 фильмов. Также он известен своей галла-программой, во время которой будут вручены награды за наиболее выдающиеся достижения в кинематографе
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Джессика Честейн
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Певица Мэри Джей Блайдж позирует на ковровой дорожке
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме «Чудо-женщина» расширенной вселенной DC - медиафраншизе, основанной на комиксах издательства DC Comics и являющейся прямым конкурентом издательству Marvel
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актеры Сэм Рокуэл и Гари Олдман
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актирса Сальма Хайек перед началом кинофестиваля
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актриса Сирша Ронан
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актер Уиллем Дефо с наградой
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актер Тимоти Чаламет во время ковровой дорожки
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Актер Ричард Дженкинс, режиссер Гильермо Дель Торо, актрисы Салли Хокинс и Октавия Спенсер
Фото: Getty Images/Rich Fury
Актер Колин Фаррелл выступает на сцене во время 29-й ежегодной церемонии вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс
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