Звезды Палм-Спрингс

Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс - один из крупнейших кинофестивалей в Северной Америке, собирающий ежегодно около 135 000 участников. Фестиваль будет проходить 2 недели и покажет зрителям более 180 фильмов. Также он известен своей галла-программой, во время которой будут вручены награды за наиболее выдающиеся достижения в кинематографе