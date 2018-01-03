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Google разрешила тестирование аналога Android

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Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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Корпорация Google дала официальный старт тестированию своей новой операционной системы Fuchsia, которая в будущем может использоваться в мобильных устройствах наряду с Android.

Разработчики Google работали над новой операционной системой около года. Компания уже опубликовала документацию, которая позволяет загрузить ПО на ноутбук Google, который называется Pixelbook, сообщает «Звезда».

Уточняется, что Google откроет код новой ОС для сторонних разработчиков.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Google создал компьютерную программу, способную в точности имитировать человеческий голос. Она называется Tacotron 2 и служит для преобразования текста в речь.

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