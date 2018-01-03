Сильный пожар возник в центре Риги

В Риге во вторник загорелось шестиэтажное здание, в котором расположен полицейский участок, возгоранию присвоен статус повышенной опасности, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии.

Пожар произошел на улице Стабу, сообщение о возгорании поступило в 21.38 (22.38 мск). Пожару был присвоен статус повышенной опасности, передает «РИА Новости».

«Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На месте работают 32 сотрудника ГПСС и находятся восемь машин службы», — сообщили в ГПСС.

В данный момент на месте ЧП происходит открытое горение, информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания уточняются. Известно, что в горящем здании расположен полицейский участок.