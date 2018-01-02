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В ходе беспорядков в Иране погибли полицейский и ребенок

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Минимум 20 человек погибли в ходе беспорядков в Иране. Среди жертв есть полицейский и 11-летняя девочка. Около 450 человек задержаны.

Массовые демонстрации в стране продолжаются с 28 декабря. Иранцы выступают против экономической политики властей. Зарплаты выдают с опозданием, цены растут, безработица на высоком уровне.

Но власти Ирана уверены: митинги организованы извне. Тегеран обвинил США, Великобританию, Саудовскую Аравию в организации акций. Эти страны якобы руководят кампаниями в соцсетях.

В Иране преимущественно живут мусульмане-шииты. Главный конкурент Тегерана на Ближнем Востоке - суннитская Саудовская Аравия. Государства занимают разные стороны в йеменском конфликте. Эр-Рияд возглавляет в Йемене суннитскую арабскую коалицию. А Тегеран поддерживает их врагов – хуситов-шиитов.

В декабре Саудовская Аравия обвинила Иран в ракетном обстреле. США тоже не хотят дружить с Ираном: Трамп еще на год продлил санкции. Американский лидер поддержал протестующих.

МИД РФ назвал протесты внутренним делом Ирана. Москва считает недопустимым внешнее вмешательство. Ростуризм призвал учитывать ситуацию в Иране при планировании поездок.

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