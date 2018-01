В Бразилии прохожие спасли упавшую с балкона собаку

В бразильском городе Гояния прохожие спасли собаку, выпавшую с балкона многоэтажного дома. Люди успели быстро сориентироваться в ситуации и натянули перед падающим животным простыню.

Пес карликовой породы каким-то образом протиснулся сквозь прутья балконного ограждения на четвертом этаже и не удержался на карнизе. Видеозапись спасения символа начавшегося года опубликовал австралийский телеканал 7 News Sydney

A dog has been saved from falling to its death by some quick thinking residents and a bedsheet. #7News pic.twitter.com/v2mOWeSRW9