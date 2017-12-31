Футболисты ЦСКА загадали желания на 2018 год

Что загадывают на Новый год футболисты и тренеры? Завесу тайны приоткрыли в футбольном клубе ЦСКА. В официальном Twitter команды появились предновогодние ролики.

Наставник армейцев Виктор Ганчаренко попросил «купить нападающего». Однако до Деда Мороза это желание не дойдет — президент ЦСКА против. Записку с пожеланием Евгений Гинер с хитрой улыбкой с доски снял.

А вот нападающий клуба Витиньо загадал «попасть в сборную». Вот только в какую? На помощь пришел соотечественник с российским паспортом Марио Фернандес.