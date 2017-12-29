Флаг Мурманского арктического университета поднимут над Антарктидой

На берег Антарктиды высадилась 63-я антарктическая экспедиция. Она состоит из 150 российских и зарубежных ученых. Группа отправилась в рейс в октябре из Санкт-Петербурга.

Среди тех, кто высадился на ледяной материк, — младший научный сотрудник Мурманского арктического государственного университета Никита Куприков. В ближайшее время над Антарктидой поднимется влаг МАГУ.

Как уточняет ИА «Би-порт», молодой ученый из Мурманска занимается исследованием влияния фактора альбедо на снежно-ледовые взлетно-посадочные полосы в регионах Заполярья. Оно необходимо для освоения Арктики и Антарктики. Работа, как ожидается, ляжет в основу национального стандарта по проведению исследований в полярных регионах.

По возвращении из экспедиции, предположительно в апреле, ученые представят результаты своей деятельности специалистам из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Кроме того, выводы будут опубликованы в ведущих научных изданиях и озвучены на крупнейших научных конференциях.