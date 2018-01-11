Мой опыт работы с добровольцами в Православной службе милосердия в Екатеринбурге — семь лет. За это время у меня накопилась целая серия сложившихся в обществе стереотипов, так или иначе мешающих людям прийти в добровольчество. Один из них такой: заниматься добрыми делами себе могут позволить исключительно те, кто не обременен житейскими заботами, семьей и работой. Это вроде такая молодежная тусовка, где люди могут со смыслом потратить свободное время.

Действительно, у нас есть молодежь, которую привлекает так называемое событийное волонтерство, где есть четкая цель, сроки и обязательно — яркое событие, в котором можно проявить себя, а потом вернуться в свой обычный ритм жизни. Но если говорить про социальное добровольчество, то сюда приходят более зрелые люди, 30–40 лет, которые четко знают, для чего им это нужно. Есть в нашей службе добровольцев помощники «серебряного возраста», которые завершили профессиональную карьеру, вырастили детей, воспитывают внуков. У них есть нерастраченные энергия, любовь и потенциал, которые можно реализовать в служении другим людям. Поэтому акцентировать, что добровольчество — это исключительно дело молодых, мне кажется, не совсем верно.

Часто можно услышать, что добровольцы — это люди, которые не смогли реализовать себя в жизни, например в профессии или семье. Возможно, в этом и есть доля правды, но лишь отчасти. Среди наших помощников множество людей с нереализованным, нерастраченным потенциалом. И, как правило, это очень сильные духом, энергичные люди. Но немало и тех, кто очень загружен на работе или в семье. Многодетные родители, например. Им явно есть чем заняться в жизни. Порой человек не имеет избытка свободного времени, но он осознает необходимость делать добро, служить другим и изыскивает для этого свои ресурсы.

Есть мнение, что добровольцы — это люди, которые изредка ходят к стареньким бабушкам и выполняют скучную, однотипную работу. Но я лично как доброволец с многолетним стажем утверждаю: помощь ближним — это неиссякаемый источник энергии и идей! Даже если человеку кажется, что у него нет особых способностей, талантов, у него всегда есть возможность раскрыть себя или чему-то научиться.

Допустим, на основной работе ты не смог проявить себя, но не из-за отсутствия способностей и талантов, а потому, что окружающая обстановка просто этому не способствовала. Ничто тебя не провоцировало на поиск и раскрытие своих возможностей. А когда приходишь в добровольчество, то попадаешь в команду единомышленников, где люди стараются быть полезными и подопечным, и друг другу. И тогда смена обстановки, желание любыми способами помочь другому человеку, позволяют найти в себе скрытые таланты. Например, бухгалтер. Целый день работает с цифрами и отчетами, а вечером переоблачается и устраивает детям настоящий творческий праздник: поет, рисует, лепит.

Может показаться, что сегодня добровольчество уже не в моде. Опять же не соглашусь. Даже на государственном уровне делается многое для его популяризации. Другое дело, что социальное добровольчество может быть не столь привлекательно, так как вызывает опасение у людей: ведь нужно отзываться на боль и страдание совершенно чужого человека, брать на себя обязательства, решать проблемы. Да, это сложно. Если событийное добровольчество не требует от человека специальных профессиональных навыков, соблюдения правил, графика, техники безопасности, то в социальном добровольчестве к человеку предъявляются повышенные требования, его мера ответственности перед подопечными гораздо выше. Именно поэтому человек несколько раз подумает, прежде чем прийти именно в эту сферу. Здесь всегда отношения «человек – человек», причем оба стоят перед Богом. Здесь нельзя ничем прикрыться, когда ты один на один с чужой болью и рядом с тобой человек, за которого ты несешь ответственность.

Милосердие нельзя сыграть. И для многих добровольчество — это способ узнать себя, потому что именно в стрессовой ситуации человек раскрывается таким, какой он есть на самом деле. Это вызов самому себе. Это шаг из зоны комфорта, и это всегда интересно. Но важно подчеркнуть, что добровольцы — это не бесплатная рабочая сила! Личный опыт, подтвержденный рассказами более чем 500 наших помощников в Екатеринбурге, доказывает, что на самом деле человек больше получает, чем отдает.

Часто наша жизнь полна призрачного, наносного, из нее вытесняется простота и душевность — эти базовые ценности.

Но они никуда не делись, их просто затерли, ширмочкой закрыли, отвлекли от них внимание разноцветными «тряпочками», картинками. Тогда как душа тоскует по настоящему, по тому, что заложено в нее Богом. И когда человек понимает, осознает это — иногда через скорби, иногда через какую-то саморефлексию — то приходит в добровольчество. Каждый своим путем.

Добровольчество — это состояние души, которое может настигнуть человека в любом возрасте. Меняются форматы, но если вы по-настоящему хотите отдавать часть своей жизни другим людям — подходящий способ, время и силы найдутся всегда. И если есть возможность стать добровольцем, то ее не нужно упускать.

Автор — исполнительный директор Православной службы милосердия (Екатеринбург)

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