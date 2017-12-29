Запуски военных спутников оказались под угрозой срыва в США

В США запуски военных спутников оказались под угрозой срыва. В центре скандала — космические компании Америки. На объекты с проверкой прибыли инспекторы из Пентагона. На производствах корпораций нашли поти 200 нарушений. Не соблюдались условия хранения двигателей. Выявили технические проблемы, они могли привести к отказу электроники. Кучи мусора нашли в тех местах, где не должно быть посторонних предметов. Компании заявили, что изучат отчет комиссии и разберутся в ситуации.