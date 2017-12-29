Власти Перу разгоняют массовую акцию протеста

В Перу полиция разогнала массовую акцию протеста. Правоохранители применили слезоточивый газ. Участники митинга оказывали сопротивление. Манифестантов остановили в районе Дворца правосудия. Жители вышли на улицы с требованием отменить помилование экс-президента. Глава перу Педро Кучински подписал помилование для Альберто Фухимори. Причина — неизлечимая и прогрессирующая болезнь экс-президента. Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за злоупотребление властью.