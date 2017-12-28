День открытых дверей проведут в нацпарке «Орловское Полесье»

В национальном парке «Орловское Полесье» проведут день открытых дверей. Акция состоится 11 января, в день рождения парка и День заповедников России.

Как сообщает ресурс InfoOrel.ru, мероприятия пройдут в визит-центре парка. Там покажут фильмы о заповедной системе, устроят выставку детских рисунков и поделок.

На прошлой неделе в «Орловском Полесье» был открыт зимний сезон. Сейчас там реализуется проект «Подарите зубрам зиму». В нем участвует благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире», который в том числе занимается поддержкой российских заповедников и национальных парков.