Депутата Яшина задержали

Депутата муниципального округа Красносельский города Москвы Илью Яшина задержали около его дома. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Меня задержала полиция рядом с домом», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что его везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников правоохранительных органов.

Ранее полиция составила в отношении Яшина протокол об административном правонарушении. В материале отмечено, что публичное мероприятие, которое состоялось 24 декабря в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. На нем присутствовали около 300 человек, часть из них — представители СМИ и блогеры.