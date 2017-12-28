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Депутата Яшина задержали

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Депутата муниципального округа Красносельский города Москвы Илью Яшина задержали около его дома. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Меня задержала полиция рядом с домом», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что его везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников правоохранительных органов.

Ранее полиция составила в отношении Яшина протокол об административном правонарушении. В материале отмечено, что публичное мероприятие, которое состоялось 24 декабря в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным. На нем присутствовали около 300 человек, часть из них — представители СМИ и блогеры.

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