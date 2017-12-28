Путин и Назарбаев встретились в Москве

Владимир Путин встретился в Москве с Нурсултаном Назарбаевым.

«Казахстан остается нашим ключевым партнером в сфере экономики. И, безусловно, является нашим стратегическим партнером в целом, имея в виду и сферу безопасности — обеспечения обороноспособности наших государств», — заявил российский лидер.

Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил Россию с победоносной операцией в Сирии и пожелал Владимиру Путину удачи на предстоящих выборах президента РФ.

Главы государств поздравили граждан РФ и Казахстана с наступающим Новым годом.