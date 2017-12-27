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Нефтегазовые месторождения будут искать в Иркутской области и Якутии

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Росгеология и департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу заключили договор о поиске крупных нефтегазопоисковых объектов на западных склонах Непско-Ботуобинской антеклизы, Присаяно-Енисейской синеклизы, Сюгджерской седловины. Средства на проведение работ поступят из федерального бюджета.

Участок размером 1,045 тыс. кв. м расположен на территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции в пределах Иркутской области и Республики Саха. Максимальная глубина исследований — 10 км, целевой интервал — 2–6 км. Об этом информирует ИА IrkutskMedia. Закончить изучение объекта планируется к концу 2019 года.

Как ранее писал портал iz.ru, месторождение с 1,2 млрд т нефти обнаружила китайская компания Xinjiang Oilfiеld, являющаяся подразделением нефтяной госкорпорации PetroChina. Исследования велись в Джунгарском бассейне Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. По словам геолога корпорации Тан Юна, доказанные запасы составляет 520 млн т, при этом природные условия свидетельствуют о том, что в этой области присутствует еще одно месторождение — на 1 млрд т нефти.

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