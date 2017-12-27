Замоскворецкий суд начал рассмотрение дела Гайзера

Замоскворецкий суд 27 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве. Гайзера арестовали два года назад. Впервые в истории России главу региона объявили руководителем банды мошенников.

На скамье подсудимых вместе с Гайзером — еще 13 человек. Среди них есть и те, кто занимал высокие посты в администрации Республики Коми: заместитель главы региона Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель. Как считает следствие, банда Гайзера, используя в том числе и административный ресурс, получала контроль над рентабельными предприятиями с госучастием. Затем предприятия приватизировали. Полученный незаконный доход злоумышленники отмывали через офшоры. Кроме того, по обвинению в даче взяток бывшему руководству Коми были арестованы топ-менеджеры компании «Ренова».