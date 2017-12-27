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В Брянске тур первенства по волейболу досрочно завершился из-за поезда

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Опоздание поезда поставило точку в туре первенства России по волейболу среди женских команд, который проходил в Брянске. Последний матч турнира между командами Брянска и Гатчины проведен не был.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», при счете 2:2 сборным предстояло сыграть пятую партию, чтобы выявить победителя. Однако команда из Ленинградской области на встречу не прибыла. Руководители команды сообщили, что игроки опаздывают на поезд, а другой будет лишь через сутки.

В итоге брянскому клубу была засчитана техническая победа. Неприятно были удивлены и букмекеры, которым пришлось возвращать ставки.

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