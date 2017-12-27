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WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

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Фото: Global Look Prees/Aloisio Mauricio
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Владельцы мессенджера WhatsApp приняли решение отказаться от поддержки некоторых популярных операционных систем в 2018 году, сообщает International Business Times.

Уже с 1 января WhatsApp перестанет работать на смартфонах с операционной системой Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Также планируется прекратить поддержку Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше.

В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно. 

В конце ноября пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Сообщения о нарушениях в работе приложения поступили из разных стран, в том числе из Латвии, Великобритании и России.

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