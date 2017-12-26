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Путин объявил о продолжении расселения из аварийного жилья

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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что программа расселения из аварийного жилья будет продолжена.

«Что касается переселения из аварийного фонда, мы с вами понимаем, что у нас была определенная осечка по времени начала работы этой программы. Это совсем не значит, что задача решена целиком. У нас еще много людей живут в таком жилье, непригодном, прямо скажем, для проживания», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем, он отметил, что задачи конкретного периода решены, но надо двигаться дальше.

Ранее Центр ОНФ «Народная экспертиза» пришел к выводу, что в России нет четкой схемы учета аварийных домов. Так, на портале ГИС ЖКХ насчитывается 18 050 аварийных домов, а по данным «Реформы ЖКХ» — на 22 тыс. зданий больше (40 020).

По мнению ОНФ, из-за некорректных сведений возникают проблемы с планированием, что мешает использовать все возможности для улучшения жилищных условий. 

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