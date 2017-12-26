Умер основатель поисковика авиабилетов Aviasales

Основатель компании-агрегатора предложений по авиабилетам Aviasales Константин Калинов умер в Москве в возрасте 40 лет. Об этом 26 декабря сообщили его друзья в Facebook.

«Он помог уйме людей, умел различать, но мало когда отказывал. У него был свой стиль и свои причуды. Я горжусь, что знал его и мог называть его другом», — написал Василий Потемкин.

Коллега Калинова Дмитрий Шахов в интервью РЕН ТВ назвал основателя Aviasales королем событийного маркетинга в России.

Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 2007 году он запустил блог, где рассказывал о специальных предложениях авиакомпаний. На основе его позже был запущен поисковик билетов Aviasales.

Как уточняет BFM.RU, Калинов отошел от операционной деятельности поисковика в конце 2016 года из-за продолжительной болезни.