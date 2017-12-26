Российские сенаторы предлагают сделать водку слабее на полградуса

Понизить минимальный объем содержания этилового спирта в водке до 37,5% предлагает группа российских сенаторов.

Об этом «Известиям» рассказали сами инициировавшие поправки парламентарии Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба.

Проблема в том, что сейчас в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки, и поправки призваны решить эту проблему.

«В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения «Русская водка» также сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5%», — заявил Рябухин.

При этом верхний порог в 56% и классическая рецептура раствора в 40% не изменятся.

Эксперты предполагают, что понижение содержания спирта поможет сэкономить производителям. Кроме того, выяснилось, что вкус 37,5-градусной водки гораздо мягче обычной.

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Водка теряет градус