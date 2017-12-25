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Сербский экс-министр заявил об усиленном давлении НАТО на страну

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Фото: ТАСС/Benoit Doppagne
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На протяжении нескольких десятилетий Сербия находится под серьезным давлением НАТО, заявил в понедельник бывший министр иностранных дел Югославии и экс-глава МИД Сербии Владислав Йованович.

Экс-министр отметил, что Североатлантический альянс оспаривал последние 30 лет «все возможные национальные и государственные интересы Сербии». «Мы находимся под усиленным давлением НАТО», — продолжил он. Йованович отметил, что США стараются очистить Балканы от российского влияния, сообщает ТАСС.

«Сербия за всю свою историю никогда не была членом ни одного военного союза», — напомнил он.

20 декабря, сообщил портал iz.ru, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не планирует вступление в НАТО.

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