Сербский экс-министр заявил об усиленном давлении НАТО на страну

На протяжении нескольких десятилетий Сербия находится под серьезным давлением НАТО, заявил в понедельник бывший министр иностранных дел Югославии и экс-глава МИД Сербии Владислав Йованович.

Экс-министр отметил, что Североатлантический альянс оспаривал последние 30 лет «все возможные национальные и государственные интересы Сербии». «Мы находимся под усиленным давлением НАТО», — продолжил он. Йованович отметил, что США стараются очистить Балканы от российского влияния, сообщает ТАСС.

«Сербия за всю свою историю никогда не была членом ни одного военного союза», — напомнил он.

20 декабря, сообщил портал iz.ru, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не планирует вступление в НАТО.