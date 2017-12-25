В Швейцарии хотят провести референдум по вопросам отношений с Евросоюзом

Власти Швейцарии хотят разобраться в своих отношениях с ЕС. В стране хотят провести референдум по вопросу об отношениях с Евросоюзом. Государство не состоит в объединении, но 2/3 объема швейцарской торговли приходится на ЕС. Сотрудничество строится на так называемых секторальных договорах. В правительстве считают: развитие отношений необходимо обсудить. Решать, что делать дальше, будут граждане Швейцарии.

Президент страны уверена: Евросоюз принимает «рамочные» соглашения. Швейцарских финансистов ограничили в покупке акций в Европе. Для Швейцарии ЕС — важный партнер. Несколько лет назад Швейцария направляла заявку на членство в ЕС. Но жители страны высказались против этой инициативы.