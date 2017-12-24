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Украинский военный попросил убежище в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Ашихмин
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Украинский военный обратился к российским коллегам с просьбой о предоставлении статуса беженца в РФ.

Со своей просьбой он пришел на один из пунктов пропуска в Брянской области, сообщили в региональном погрануправлении ФСБ России.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — приводит заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

По словам военного, он служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту и самовольно оставил часть из-за неуставных отношений.

В российском погрануправлении отметили, что вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные структуры в РФ.

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