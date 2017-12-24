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Смартфон Sharp Aquos S3 поступит в продажу в начале 2018 года

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yusuke Nakanishi
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Презентация новейшего смартфона Aquos S3 японской корпорации Sharp состоится в ближайшее время. К настоящему времени новинка прошла процедуру технической сертификации. Старт продаж гаджетов запланирован на начало 2018 года, сообщает портал oane.ws.

Девайс будет иметь практически безрамочный дисплей, так как сканер опечатка пальцев расположится на фронтальной панели. Новинка оснащена 5.48-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей.

Созданный на базе Android 7.1.1 Nougat, смартфон оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 660 от компании Qualcomm и 16-мегапиксельной камерой.

В ближайшее время смартфоны планируется продавать сразу в нескольких странах азиатского континента.

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