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Тренер Рой Ходжсон встретил на футбольном поле своего двойника

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Фото: Рен-ТВ
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Тренер футбольного клуба «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон встретил на футбольном поле своего двойника.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, встреча состоялась перед началом матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Суонси» и «Кристал Пэлас». Удивившись встрече с двойником, менеджер «орлов» сфотографировался со стюардом, который как две капли воды похож на него самого.

Рой Ходжсон был назначен на должность главного тренера сборной Англии 1 мая 2012 года, подписав четырехлетний контракт. Под его руководством английская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года, где уступила итальянцам. На чемпионате мира 2014 года англичане не сумели выйти из группы. Ходжсон объявил о своей отставке на пресс-конференции после матча 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года, в котором сборная Англии уступила дебютанту первенств команде Исландии. Также тренер работал в английских клубах «Блэкберн», «Фулхэм», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

Главным тренером футбольного клуба «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон был назначен в сентябре текущего года. Соглашение с 70-летним британцем рассчитано на два года.

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