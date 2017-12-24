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Систему распознавания лиц задействуют на Олимпиаде-2020 в Токио

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Система распознавания лиц для спортсменов, чиновников, журналистов и волонтеров будет применена во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в японской столице в 2020 году.

По данным агентства Киодо, технологию идентификации личности впервые массово будут использовать на Олимпиаде. Главной задачей введения таких мер станет повышение уровня безопасности и предотвращение терактов. Система также исключит случаи проникновения на территорию спортивных объектов по чужому пропуску.

При этом уточняется, что технология не будет применяться для обычных болельщиков. Для них оставят традиционный проход по билетам.

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