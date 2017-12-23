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Вэл Килмер впервые рассказал о своей борьбе с онкологией

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Adrian Sanchez-Gonzalez
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Американский актер Вэл Килмер впервые рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием. По его словам, справиться с раком горла ему помогли вера и поддержка детей. Артист отметил, что с годами стал проще относиться к славе, сообщает Hollywood Reporter.

«Раньше, до болезни, я всё понимал неправильно. Я слишком серьезно относился к некоторым вещам — вроде славы и признания. Я всерьез переживал из-за того, что у меня не было ни одного «Оскара». Я мечтал о том, чтобы у меня их было больше, чем у Мэрил Стрип. Я думал, что награды — проявление всеобщей любви. А кому же не хочется быть любимым? И только постепенно мне удалось понять, что слава только вносит путаницу в сознание. Ведь то, что люди обращаются с тобой иначе, как со знаменитостью, на самом деле ничего не меняет в тебе самом…» — рассказал Вэл Килмер.

Информацию о наличии у Килмера онкологического заболевания СМИ впервые распространили около двух лет назад. До весны текущего года актер категорически отрицал наличие у него болезни, однако позже Килмер подтвердил свой диагноз.

Вэл Килмер снялся более чем в 80 картинах, в частности выступил в амплуа культового музыканта Джима Моррисона в фильме «Дорз» (The Doors, 1991). Другими известными работами Килмера стали роли в лентах «Громовое сердце» (Thunderheart, 1992), «Схватка» (Heat, 1995), «Бэтмен навсегда» (Batman Forever, 1995), «Остров доктора Моро» (The Island of Dr. Moreau, 1996), «Александр» (Alexander, 2004).

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