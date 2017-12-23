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Рекордное число японцев лично поздравили императора с днем рождения

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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К императорскому дворцу в центре Токио пришли почти 46 тыс. человек, чтобы лично поздравить императора Акихито с 84-м днем рождения. Традиция соблюдается ежегодно.

По сравнению с 2016 годом к императору пришло на 7 тыс. больше гостей. Это рекордный показатель за всё время правления монарха, сообщило управление делами императорского двора.

В соответствии с устоявшейся церемонией Акихито трижды вышел к людям вместе с императрицей Митико и другими членами семьи. Императорская фамилия использовала для этого застекленный балкон одного из зданий.

Монарх обратился с традиционной благодарственной речью к подданным.

После восшествия Акихито на японский престол в 1989 году день его рождения отмечается как государственный праздник. После отречения монарха 23 декабря станет обычным днем календаря, уточняет ТАСС.

Как писал портал iz.ru, Акихито сложит с себя полномочия 30 апреля 2019 года.

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