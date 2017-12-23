ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче Евролиги

ЦСКА в 14-м туре баскетбольной Евролиги одержал победу над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 79:68 (23:16; 20:17; 14:22; 22:13).

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА американец Кори Хиггинс — в его активе 26 очков. Больше всех очков в составе «Химок» набрал россиянин Алексей Швед (16).

Как отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин, армейский клуб сумел одержать победу за счет характера и воли.

«Нам было тяжело, ведь у нас было очень мало времени на восстановление — прилетели (из Греции. — Ред.) только вчера в районе восьми утра. И после игры я поблагодарил ребят за характер и волю, они преодолевали себя», — приводит ТАСС слова Ватутина.

После 14 туров ЦСКА по дополнительным показателям уступает первое место греческому «Олимпиакосу». В активе обеих команд по 33 очка. «Химки» занимают 7 место (24 очка), которое гарантирует выход в следующую стадию турнира.

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