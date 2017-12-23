Российские военные моряки сделали географические открытия в океане

Российские военные моряки за последние несколько лет сделали ряд географических открытий в Мировом океане.

«В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королёв.

Он напомнил, что после длительного перерыва ВМФ РФ произвел в 2014–2016 годах несколько кругосветных путешествий, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, гидрографическая служба Военно-морского флота России создала крупнейшую в мире коллекцию морских навигационных карт.